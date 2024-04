Schianto sulla Taranto-Bari, morti madre e figlio: Alexander giocava come portiere, il papà ancora non lo sa

In un terribile incidente stradale sulla SS100 Taranto-Bari, in territorio di Mottola, hanno perso la vita una donna di 41 anni, Inna Pavlolva Aprilova, originaria della Bulgaria, e suo figlio Alexander Pastore, di 12 anni, residenti a Palagiano. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:15 di martedì 16 aprile, nei pressi dell’area di sosta della Sala Azzurra.

“Il dolore per le vittime del grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale 100 deve farci riflettere sugli interventi necessari ad evitare il ripetersi di simili tragedie”. Lo affermano i consiglieri comunali di Taranto del gruppo Svolta Liberale Francesco Cosa, Mimmo Festinante, Walter Musillo.

L’incidente. Il ragazzino giocava come portiere nelle giovanili dell’Asd Calcio Bari. Madre e figlio si trovavano a bordo di una Kia Sportage che, per causa in corso di accertamento, si è schiantata contro un tir guidato da un 24enne, rimasto ferito, all’altezza dello svincolo per San Basilio, nei pressi dell’area di sosta della Sala Azzurra.

Il conducente dell’auto, un 37enne operaio dello stabilimento Leonardo di Grottaglie, marito e padre delle due vittime, è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Non sa ancora di aver perso moglie e figlio. Ancora da chiarire le cause dello schianto.

“Il tratto critico è quello che da Gioia del Colle conduce sino a Taranto, dove si verificano frequenti scontri frontali a causa dell’assenza di spartitraffico e troppo spesso si contano vittime. Eppure, è un momento in cui ci sono diversi fondi a servizio di grandi progetti, a partire da quelli del Pnrr” – aggiungono i consiglieri comunali del capoluogo di provincia jonico.

“Gli esponenti di Svolta liberale rilanciano anche la proposta già avanzata dal consigliere regionale Renato Perrini di Fratelli d’Italia di “rendere gratuita l’autostrada Bari-Taranto nell’attesa del completamento degli interventi di messa in sicurezza”.