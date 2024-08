Scontro tra moto e auto a Cernusco sul Naviglio, muore il 30enne centauro Alessio Pessina

É morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza, Alessio Pessina , trentenne di Pozzo d’Adda rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 9:00 di sabato 24 agosto quando la sua moto si è scontrata con un’auto a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese per cause in corso d’accertamento.

Il giovane di Pozzo d’Adda è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale, feriti i due anziani a bordo dell’auto

All’incrocio tra via Olmo e la provinciale 120. Una ipotesi è quella di una manovra azzardata. Sul posto non ci sono telecamere e quindi la polizia locale, intervenuta sul posto insieme al personale del 118, sentirà le due persone a bordo della macchina, marito e moglie di 77 e 72 anni che dopo l’incidente sono stati portati al pronto soccorso dell’Ospedale San Raffaele. Sconvolti parenti ed amici di Alessio Pessina. “Sei un pezzetto del mio cuore” – ha scritto un’amica su Facebook nel ricordare il trentenne di Pozzo d’Adda.