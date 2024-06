Mamma di 3 figli travolta e uccisa a Comacchio da automobilista ubriaco, il 44enne salvato dal linciaggio

La 39enne Ivana Ferroni è morta la mattina di sabato 22 giugno all’ospedale del Delta di Lagosanto per lesioni riportate nell’incidente stradale che l’ha vista coinvolta nella notte tra venerdì e sabato a Lido delle Nazioni, a Comacchio (Ferrara).

La donna, madre di tre figli e residente a Comacchio, è stata travolta da un’automobile mentre attraversava viale dei Continenti, davanti a un bar, insieme al compagno di 42 anni, rimasto ferito. Il conducente dell’automobile, un 44enne del posto, pizzaiolo di San Giuseppe di Comacchio, è risultato positivo all’alcol test ed è stato messo agli arresti domiciliari dai carabinieri, che lo hanno anche sottratto dalla furia degli amici della coppia.

La Procura eseguirà l’autopsia sul corpo della donna e una consulenza per chiarire la dinamica dell’incidente, anche per capire la velocità alla quale è avvenuto l’impatto. Il compagno di Ivana Ferroni è rimasto ferito nell’incidente ma non è in pericolo di vita. In tanti hanno ricordato la 39enne sui social.