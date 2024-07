Scontro tra scooter e moto a Giulianello: morti due fidanzatini ed un papà di due figli

È di tre morti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi domenica 14 luglio, poco dopo le 20:00, a Giulianello, in provincia di Latina, dove a perdere la vita sono stati due minorenni di 16 e 14 anni e un 46enne.

Lo scooter sul quale viaggiavano il 16enne Cristian Spirito e la 14enne Alice Carconi si è scontrata con la moto di Ezio Marchetti

Per cause ancora in fase di accertamento il motorino, guidato da un sedicenne con dietro una quattordicenne, si è scontrato con la moto condotta dal quarantaseienne sulla Cori-Giulianello. Inutili i soccorsi, sul posto con i mezzi del 118: tutti e tre sono deceduti sul colpo. Sullo scooter viaggiavano due fidanzatini, Cristian Spirito e Alice Carconi, entrambi di Giulianello, mentre in sella all’altro mezzo c’era Ezio Marchetti, originario di Sezze che rientrava da un week end con altri motociclisti. La moto e il ciclomotore sono letteralmente esplosi e hanno preso fuoco senza lasciare scampo alle tre persone coinvolte.

Prima dell’incidente Cristian e Alice avevano pubblicato un divertente video su TikTok tra smorfie e sorrisi sulle note di Coez. Il papà del 16enne gestisce un’attività di ristorazione. Il 46enne Ezio Marchetti era molto conosciuto a Sezze dove lavorava come panettiere. Lascia moglie e due figli.

“Siamo addolorati e scioccati per il tremendo incidente stradale avvenuto ieri sera tra Cori e Giulianello. Il tragico bilancio di tre vite spezzate, di cui due giovanissime, ci lascia senza parole. La notizia della perdita di due nostri ragazzi ha gettato nello sconforto tutta la comunità. Interpretando il sentimento dei cittadini di Cori e Giulianello, esprimiamo ai parenti e ai cari delle vittime il nostro profondo cordoglio e la nostra vicinanza più totale.

In una così drammatica e triste circostanza, in silenzio ci stringiamo a loro come una grande famiglia. In occasione dei funerali dei due giovani, figli di questa comunità, sarà proclamato il lutto cittadino” – così il sindaco di Cori Mauro De Lillis in merito all’incidente stradale avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera sulla Cori Giulianello.