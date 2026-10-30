Bmw si spezza in due nello schianto contro il muro: Stefano Fiori muore a 21 anni, lutto a San Severino Marche

San Severino Marche, un giovane di 21 anni è deceduto in un drammatico incidente

Il tragico incidente sulla Settempedana, tra San Severino e Castelraimondo

Una Bmw distrutta e spezzata in due dopo il violentissimo impatto contro un muro di contenimento. È la drammatica scena che si sono trovati davanti i soccorritori intervenuti nella serata di giovedì 29 ottobre lungo la Settempedana. A perdere la vita è stato Stefano Fiori, 21 anni, residente a San Severino Marche.

L’incidente si è verificato intorno alle 20:20, nel tratto della strada che collega San Severino a Castelraimondo, in località Valle dei Grilli, nei pressi della locanda Salimbeni. Il giovane era alla guida di una Bmw Serie 1 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura. Per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.

La Bmw contro il cordolo, poi lo schianto contro il muro

Secondo una prima ricostruzione, Stefano Fiori stava percorrendo la Settempedana quando la vettura è uscita dalla traiettoria. L’auto avrebbe prima urtato un cordolo a margine della carreggiata, finendo poi contro una parete rocciosa e un muro di contenimento.

La violenza dell’impatto è stata devastante. La Bmw si è ribaltata e la carrozzeria ha ceduto fino a spezzarsi in due. Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente, si sono trovati davanti un veicolo completamente distrutto.

Sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno lavorato tra le lamiere per consentire le operazioni di soccorso, ma le condizioni del ventunenne erano ormai disperate. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini sulla dinamica: non risultano altri mezzi coinvolti

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente e individuare le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo della Bmw.

Al momento, secondo le prime informazioni, non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Restano da chiarire le circostanze dell’uscita di strada e i motivi per cui la vettura abbia terminato la propria corsa contro il muro.

San Severino ancora in lutto dopo la morte di Stefano Marrese e Gaia Stronati

La morte di Stefano Fiori riporta il dolore nella comunità di San Severino Marche, già colpita poche settimane fa da un’altra tragedia stradale che aveva coinvolto due ragazzi giovanissimi.

Il 12 ottobre avevano perso la vita Stefano Marrese, 21 anni, residente a San Severino, e Gaia Stronati, 20 anni, di Castelbellino. I due giovani si trovavano in Umbria per motivi di lavoro quando la loro auto si era scontrata con un camion.

A distanza di poco più di due settimane, un altro ragazzo di 21 anni muore in un incidente stradale. Una nuova tragedia che colpisce una comunità ancora segnata dalla perdita di due suoi giovani.

Per Stefano Fiori, la serata sulla Settempedana si è trasformata in un dramma senza ritorno. Ora saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a fare luce sulle cause dello schianto.