Supermercati aperti a Ferragosto: dove fare la spesa il 15 agosto

Il quesito di ogni 15 agosto: ci sono supermercati aperti per acquistare in extremis prodotti per la grigliata o per il pranzo di Ferragosto. Ci sono punti vendita per chi non ha potuto concedersi una gita fuori porta e preferisce fare la spesa quotidianamente?

Supermercati aperti Ferragosto, diverse catene garantiscono l’apertura al 15 agosto: gli orari

Diverse catene garantiscono regolari aperture anche nel giorno di Ferragosto. C’è chi applica un orario ridotto e chi invece rispetta gli orari abituali. In generale per assicurarsi di trovare aperto il supermercato dove abitualmente si fa spesa o quello più vicino la propria abitazione è sempre meglio consultare i siti e le pagine social delle catene della grande distribuzione. Di seguito i supermercati aperti a Ferragosto 2024.

Conad: la catena attraverso un comunicato ha precisato che la spesa sarà garantita per i consumatori anche il 15 agosto. “Ferragosto è un momento speciale per rilassarsi e godere dell’estate, e Conad è qui per te anche in questa giornata festiva. Siamo felici di offrirti il massimo servizio anche il 15 agosto 2024, garantendo l’accesso ai nostri supermercati in tutta Italia per soddisfare tutte le tue esigenze. Per sapere quali supermercati Conad saranno aperti il 15 agosto 2024 vicino a te, consulta la mappa dei negozi sul nostro sito”.

Esselunga: il giorno di Ferragosto alcuni punti vendita saranno aperti dalle 8:00 alle 14:00 altri chiuderanno alle 20:00. Sul sito si consiglia di consultare gli orari sul sito collegandosi a https://www.esselunga.it/it-it/homepage.html

Sole 365: diversi punti vendita garantiranno l’orario canonico (8-22). Anche in questo caso si rinvia ai contatti web per chiedere informazioni relative ad apertura e orari.

Carrefour: previste aperture sia al mattino che al pomeriggio, ma gli orari potrebbero subire variazioni, che si possono controllare sul sito del Carrefour.

Lidl: sul sito viene precisato che è possibile conoscere gli orari di apertura collegandosi al servizio di localizzazione dei punti vendita: https://www.lidl.it/c/punti-vendita-e-orari/s10019838. “Il servizio è in continuo aggiornamento, quindi durante i periodi festivi potrai conoscere eventuali variazioni di orario o aperture straordinarie per organizzare al meglio la tua spesa”.

Eurospin: Apertura straordinaria con orario ridotto o continuato. Per verificare gli orari, consultare il sito Eurospin.

Md: diversi punti vendita saranno garantiranno l’apertura nella fascia mattutina. Anche in questo caso si consiglia di consultare il sito Md.

Despar: è possibile consultare su https://despar.com/news/aperture-straordinarie-ferragosto-2024 e https://www.despar.it/it/punti-vendita/#gref le aperture straordinarie per Ferragosto 2024.

Pam Panorama: diversi punti vendita osserveranno orario continuato (9-21) nelle grandi città come Roma e Milano. Sul sito Pam Panorama è possibile consultare gli orari di apertura dei punti vendita per il 15 agosto.

Vegé: è possibile consultare gli orari di apertura dei punti vendita del gruppo collegandosi a https://www.gruppovege.it/it/punti-vendita