Tortoreto, Edoardo non ce l’ha fatta: il ragazzino di 12 anni era caduto dal balcone: donati gli organi

Non ce l’ha fatta Edoardo Catalan Panaitescu, il dodicenne di Tortoreto, in provincia di Teramo, che martedì 5 novembre era precipitato da un balcone in via Ravenna, non lontano dell’hotel Ambassador.

Il ragazzino era stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato dal quarto piano del balcone di casa

Il ragazzino è morto all’ospedale Mazzini di Teramo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Diagnosticata la morte encefalica, è scattato il cosiddetto periodo di osservazione di sei ore, al termine del quale, nel primo pomeriggio di sabato 9 novembre, è stato certificato il decesso. I familiari del 12enne hanno dato l’assenso alla donazione degli organi, per la quale c’è stato anche il nulla osta della Procura. Nelle prossime ore, presumibilmente nella notte, dovrebbero svolgersi le operazioni di prelievo. Il ragazzino era precipitato dal balcone di casa, al quarto piano di una palazzina di Tortoreto.

I familiari hanno dato il via libera all’espianto degli organi, il commosso ricordo della Scuola Calcio Tortoreto

Subito soccorso, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Teramo in condizioni gravissime, fino al decesso odierno. Si sarebbe trattato, è emerso dagli accertamenti dei Carabinieri, di un gesto volontario. I militari dell’Arma hanno avviato ulteriori approfondimenti per ricostruire le motivazioni. Commovente il ricordo della Scuola Calcio Tortoreto dove stava muovendo i primi passi da calciatore come difensore centrale. “Da oggi gli angeli avranno il loro centrale di difesa. Ciao Edoardo sarai sempre con noi in campo e per sempre nei nostri cuori”.