Ragazzino di 12 anni cade dal quarto piano a Tortoreto: al vaglio i social

É ricoverato in prognosi riservata un bimbo di 12 anni, Edoardo, volato dal quarto piano di una palazzina a Tortoreto (Teramo). Il ragazzino è gravissimo ed è ricoverato in rianimazione dove è stato intubato. Ha riportato un politrauma (ferite alla testa e fratture multiple) nello schianto al suolo da un’altezza di 15 metri.

Tortoreto, il volo di 15 metri e la disperata corsa della madre

Il dramma intorno alle 16:30 di martedì 5 novembre in via Ravenna, sul lungomare Sirena quando un tonfo ha rotto il silenzio del pomeriggio. La madre del ragazzino, di origine rumene, l’ha visto riverso sull’asfalto privo di sensi così come altri condomini che hanno cercato di aiutare la donna che ha prestato i primi soccorsi. Immediatamente è stato allertato il 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza da Giulianova.

Vista la gravità della situazione è stato anche allertato l’elisoccorso di Pescara che hanno provveduto al trasferimento all’ospedale Mazzini di Teramo. La Procura di Teramo, con la pm Greta Aolisi, ha aperto un fascicolo per chiarire la vicenda. I carabinieri di Alba Adriatica (Te), che stanno seguendo il caso, hanno ascoltato per ore la madre del ragazzino.

Edoardo ricoverato in rianimazione, al vaglio i dispositivi del 12enne

La donna ha dichiarato che si trovava in un’altra stanza al momento dell’incidente. Ascoltati anche alcuni condomini dell’abitazione sul lungomare di Tortoreto. Non si esclude la pista di un gesto autolesionistico forse collegato a possibili challenge social. Per tale motivo sono al vaglio degli inquirenti i dispositivi informatici in uso al bambino.