Travolge volontariamente due giovani in scooter a Marano dopo una lite, muore a 20 anni Corrado Finale

In un primo momento sembrava trattarsi di un drammatico incidente stradale. Un giovane di 20 anni, Corrado Finale, è stato travolto intorno alle 6:00 del mattino domenica 15 settembre a Marano (Napoli).

Un ventenne ha travolto con l’auto due giovani in scooter: Corrado Finale non ce l’ha fatta

Viaggiava su uno scooter insieme a un amico di 18 anni: il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto in via del Mare, all’altezza del civico 47. Alla guida un coetaneo, Aurelio Taglialatela, che li ha investiti volontariamente dopo una precedente lite.

Entrambi i giovani, gravemente feriti, sono stati portati nell’ospedale di Pozzuoli. Dopo vari tentativi di rianimazione, Corrado Finale è morto; l’altro passeggero è stato ricoverato con prognosi di 30 giorni per fratture multiple.

L’investitore si è costituito, aveva discusso con il ragazzo rimasto ferito

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano che indagano per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati. Secondo una prima ricostruzione l’episodio sarebbe collegato ad una lite avvenuta un mese fa circa in via Nuvoletta e relativa alla relazione tra la sorella dell’investitore e il ragazzo rimasto ferito nell’incidente a Marano con una prognosi di 30 giorni per fratture varie.