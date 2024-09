Brindisi, il 20enne Mirko Conserva muore in un incidente in scooter mentre va a lavorare in ospedale

Un 20enne è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato intorno alle 3:35 del mattino di domenica 15 settembre in Caduti di via Fani, a Brindisi. A perdere la vita Mirko Conserva che viaggiava in sella a uno scooter T-Max e dopo aver perso il controllo del mezzo è finito contro il cordolo che delimita la carreggiata lungo il ponte di Sant’Elia.

Mirko Conserva ha perso il controllo del mezzo all’altezza del ponte di Sant’Elia

Il giovane si era appena lasciato alle spalle la rotatoria di accesso al BrinPark e si trovava sulla carreggiata che porta agli svincoli per la statale 7 per Taranto. Si stava recando in ospedale dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare.

A richiedere i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Il corpo del 20enne è stato trovato a circa 10 metri di distanza dal punto esatto dell’impatto con il cordolo. Vano è stato ogni tentativo di rianimare il 20enne da parte del personale sanitario giunto sul posto. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono condotte dai carabinieri.

Straziante il momento dell’arrivo dei familiari di Mirko Conserva. Dopo i rilievi di rito il pm ha dato il via libera alla restituzione della salma che è stata trasferita nell’abitazione di famiglia, in piazza Gentileschi, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente.