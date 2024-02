Trovata morta a Lago di Vico la 90enne Giuseppina Nuti: fermato il figlio

Ha nascosto il corpo della madre novantenne nel bosco di Lago di Vico, Giuseppina Nuti originaria di Canale Monterano (Roma) e riscosso la sua pensione ma le segnalazioni fatte dal fratello, che da giorni non riusciva a contattare l’anziana, alla fine lo hanno smascherato. É stato così arrestato dai carabinieri il 60enne Romeo Droghini, disoccupato, residente a Caprarola in provincia di Viterbo. L’uomo è accusato di occultamento del cadavere della madre, residente a Canale Monterano.

Giuseppina Nuti era scomparsa il 24 gennaio: il figlio Romeo Droghini ha confessato dopo un lungo interrogatorio

La scoperta è stata fatta grazie appunto grazie alla segnalazione dell’altro figlio della donna, residente in Emilia Romagna, che dal 24 gennaio scorso chiedeva notizie della madre al fratello. Dopo l’ennesimo rifiuto da parte di Romeo Droghini di farlo parlare con la donna, l’uomo si è rivolto ai carabinieri. Il 60enne fermato in questo periodo aveva continuato a riscuotere regolarmente la pensione della donna. Poi, improvvisamente, aveva spento il cellulare e si era dato alla macchia.

Le procure di Viterbo e Civitavecchia, visto il precipitare degli eventi, hanno emesso un ordine di fermo cautelare nei confronti dell’uomo, che in seguito è stato trovato dai militari mentre soggiornava in un bed and breakfast del viterbese. Ed è proprio a loro che il 60enne, messo sotto torchio, ha confessato di aver nascosto il corpo senza vita di Giuseppina Nuti in un bosco della riserva del Lago di Vico, a pochi chilometri dal capoluogo. Sono in corso le indagini per scoprire le cause della morte della donna.

Il fratello non riusciva a contattare la madre ed ha lanciato l’allarme, il 60enne si era rifuggiato in bad and breakfast

Non è la prima volta che i figli nascondono il corpo delle madri o dei padri per riscuotere la loro pensione: nel maggio scorso si è scoperto che un 60enne avrebbe nascosto per almeno 5 anni il cadavere della madre in casa a Verona e ne aveva incassato la pensione per circa 30mila euro all’anno. La donna, al momento della morte, aveva 80 anni e il corpo è stato trovato praticamente mummificato.

Nel dicembre scorso nel casertano era stato invece ritrovato il corpo di una anziana in un baule: la figlia aveva raccontato che la madre era morta in un incidente domestico e che lei aveva nascosto il corpo nel baule non avendo i soldi per pagarle il funerale, ma anche in quel caso è emerso che almeno due mensilità della pensione della donna erano state regolarmente riscosse dopo la sua morte.