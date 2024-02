Chi era Enzo Fortunato, Ravello in lutto: dai reali a Londra al Cagliari, l’omaggio di Chiambretti

Dalla sua Ravello a Londra fino all’indimenticabile avventura con il Cagliari Calcio dal 1992 al 2001 ed alla tv con Piero Chiambretti. Enzo Fortunato è morto all’età di 74 anni. La notizia si è diffusa rapidamente nella Divina costa ma anche nel capoluogo sardo che l’aveva adottato e amato.

Morto Enzo Fortunato, si trasferì giovanissimo da Ravello alla corte di sir Charles Forte

Giovanissimo aveva lasciato Ravello per approdare nella capitale inglese alla corte di sir Charles Forte, capostipite degli alberghi di lusso. Qui ha servito cornetti e cappuccini ai Pink Floyd ed a Freddy Mercury. “Forte era tra gli imprenditori più noti e importanti d’Inghilterra, la regina gli ha dato un’onorificenza. Alla sua tenuta di Reply, a un’ora da Londra, venivano a caccia anche i reali con Anna d’Inghilterra” – raccontò in un intervista in cui spiegò che Jackie Stewart gli chiedeva le uova strapazzate alla napoletana

Poi la Sardegna dove ha fatto di tutto. Dal pizzaiolo all’animatore a Fort Village diventando l’uomo immagini di prestigiosi resort ma soprattutto un prezioso riferimento per tutti. Con il Cagliari ricoprì il ruolo di team manager lavorando al fianco di tecnici come Radice, Trapattoni, Tabarez. Mazzone e Ventura.

Con i rossoblù ha vissuto emozioni intense e contrastanti. Dalla Coppa Uefa all’amaro spareggio retrocessione di Napoli con il Piacenza. É rimasto nell’ambiente del calcio promuovendo il villaggio di Santa Margherita di Pula come sede dei ritiri e non solo. Poi l’esperienza con Piero Chiambretti a Tiki Taka nel 2021/22. “L’ho conosciuto la scorsa estate, era al Forte per ritrovare serenità dopo la morte della madre per Covid. Mi ha visto sul palco e proposto di andare alla sua trasmissione”.

L’esperienza da team manager del Cagliari Calcio, approdò a Tiki Tika: Piero Chiambretti lo ricorda

Pierino la peste è stato il primo a commentare la ferale notizia. “Ciao grande Enzo” – ha scritto condividendo una foto di Enzo Fortunato negli studi della trasmissione televisiva. “Senza parole le sue erano carezze al cuore” – ha scritto Don Patrizio Coppola, opinionista del programma di Chiambretti ma anche di Quarto Grado e di altre trasmissioni tv.