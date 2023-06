Terrapieno crolla su ristorante a Montefiascone, muore Paolo Morincasa: verifiche sui lavori

É stato trovato senza vita sotto le macerie il proprietario del ristorante, il 72enne Paolo Morincasa, investito dal crollo di un terrapieno a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Il corpo, a quanto si apprende, è stato recuperato dai vigili del fuoco nella retrocucina del locale. Un’altra persona, il cuoco, è stata invece salvata e trasportata all’ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico

La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione al crollo di un terrapieno che ha invaso la parte retrostante del ristorante ‘Da Paolo al Miralago in via Bandita’. Il pm si è recato per un sopralluogo sul posto. Insieme a lui carabinieri, vigili del fuoco e gli altri soccorritori. Verrà acquisita la documentazione e le autorizzazioni relative ai lavori per l’ampliamento della struttura che erano in corso sul terrapieno crollato.

Paolo Morincasa era molto conosciuto a Montefiascone. Da tutti definito un gran lavoratore era sposato, con due figli, un uomo e una donna. Quest’ultima gestisce un’altra attività, di take-away, qui vicino. Ha due nipoti”. L’attività di ristorazione l’aveva da 40 anni. “Un grande imprenditore, siamo clienti reciproci, ha sempre lavorato tantissimo. Una persona eccellente, siamo tutti scossi” – ha detto Giovanni, un amico dell’uomo deceduto.