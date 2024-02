Il Qatar si conferma campione d’Asia grazie ad una tripletta su rigore di uno strepitoso Akram Afif regala la seconda Coppa d’Asia consecutiva al Qatar.

Il Qatar ha sconfitto in finale la Giordania: tripletta di rigore del ‘mago’ Afif

Nella meravigliosa cornice del Lusail Iconic Stadium, la Giordania si arrende per 3-1 nel finale subendo la prima sconfitta del torneo. Al 22′ arriva il primo rigore del pomeriggio. Per Afif anche un’esultanza goliardica: dal parastinco tira fuori una carta, facendo un gioco di magia in cui fa comparire una “S”, riferita alla Somalia per onorare le sue origini. Il gol del momentaneo pareggio di Al Naimat al 66′ è soltanto un’illusione per i giordani.

Dopo sette minuti, con la Giordania più intraprendente arriva il 2-1 sempre di Afif e sempre su rigore. Nel recupero, il punto esclamativo lo mette ancora il numero 11 qatariota dal disco, che si laurea capocannoniere con 8 gol. In passato solo altre 4 nazionali erano riuscite a vincere per due edizioni di fila: Corea del Sud (1956 e 1960), Iran (1968, 1972 e 1976), Arabia Saudita (1984 e 1988) e Giappone (2000 e 2004).