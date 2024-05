Turbolenza sul volo della Singapore Airlines: un morto e 54 feriti

Il direttore generale degli aeroporti della Thailandia, Kittipong Kittikachorn, ha confermato che una persona è morta su un volo della Singapore Airlines Londra–Singapore a causa delle gravi turbolenze a bordo del velivolo.

Il Boeing 777-300ER viaggiava da Londra a Singapore, l’atterraggio di emergenza a Bangkok dopo la turbolenza

Il passeggero deceduto era un uomo britannico di 73 anni che soffriva di problemi cardiaci, ha aggiunto Kittipong, aggiungendo che l’uomo viaggiava con la moglie che è stata ricoverata in ospedale. Il direttore generale ha inoltre informato che sette persone sono in condizioni critiche.

Altre 54, compresi alcuni membri dell’equipaggio, hanno riportato ferite meno gravi. Kittipong ha confermato che la causa dell’incidente è stata la turbolenza. Il volo era partito ieri da Londra ed è stato dirottato a Bangkok dove era atterrato oggi intorno alle 15:30 locali. L’aereo era un Boeing 777-300ER e trasportava 211 passeggeri e 18 membri d’equipaggio.

Non é ancora chiara la dinamica della morte di un anziano passeggero sul volo Singapore Airlines partito da Londra e costretto oggi a un atterraggio di emergenza a Bangkok dopo aver attraversato una violenta turbolenza. Quel che e’ certo e’ che si tratta di un’evenienza rarissima ma non priva di precedenti. Dal 1979, ovvero da quando i moderni sistemi satellitari consentono di rilevarle, le turbolenze hanno causato il decesso di tre persone a bordo di voli commerciali, l’ultimo dei quali nel 2009, riferisce la Federal Aviation Administration (Faa) statunitense.

Morto cittadino britannico 73enne con problemi cardiaci

I pochi secondi in cui un vuoto d’aria causa la rapida perdita di quota dell’aereo possono essere ricordati come tra i più terrificanti della propria vita anche da una persona che non abbia paura di volare e, difatti, sarebbe stato un attacco cardiaco a stroncare il passeggero perito sulla tratta Londra-Singapore. Se si è seduti al proprio posto con la cintura di sicurezza ben allacciata e il tavolino chiuso il rischio di farsi male è però bassissimo.

Se si è invece in piedi si può venire sbattuti con violenza contro il soffitto o le cappelliere o essere colpiti da bagagli e altri oggetti presenti in cabina. É per questo che l’80% delle 146 persone ferite in modo “serio” a bordo di voli di linea dal 2009 al 2022 è composto da membri dell’equipaggio, che quando servono i pasti rischiano di farsi travolgere da un pesante carrello che trasporta bevande bollenti.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 21, 2024