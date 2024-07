Trump, il vigile eroe Corey Comperatore è morto per salvare la famiglia: era di origini calabresi

“Ci amava così tanto da prendere una vera pallottola per noi. Voglio solo piangerlo e dirgli grazie”. Queste le parole di Allyson Comperatore sui social, la figlia dell’ex capo dei vigili del fuoco ucciso da una pallottola durante il fallito attentato a Donald Trump. Si chiamava Corey Comperatore e aveva 50 anni. Per la sua famiglia “un supereroe della vita reale”.

Attentato a Trump, Corey Comperatore si è gettato sulla sua famiglia per proteggerla: ‘Ha preso una pallottola per noi’

L’uomo, di origini calabresi, si è letteralmente gettato sulla sua famiglia per proteggerla. “L’odio per un uomo ha tolto la vita all’uomo che amavamo di più. Era un eroe che proteggeva le sue figlie” – ha scritto la sorella dell’ex capo dei vigili del fuoco di Buffalo Township sui social. “Quello che doveva essere un giorno così emozionante per mio marito, in particolare, si è trasformato in un incubo per la nostra famiglia”, ha scritto la moglie Helen sui social. “Quello che le mie preziose ragazze hanno dovuto vedere è imperdonabile. È morto come l’eroe che è sempre stato”, ha aggiunto. Sulla vicenda è intervenuto anche Josh Shapiro, governatore della Pennsylvania.

Il 50enne era di origini calabresi: ‘É morto come l’eroe che è sempre stato’

“Tutta la comunità è scioccata per l’accaduto. Siamo grati che l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia al sicuro. Purtroppo durante l’attacco tre nostri concittadini sono stati colpiti: una persona è morta e un’altra è in condizioni critiche. Corey Comperatore, un pompiere e un grande papà che aveva due figli, ed era un sostenitore dell’ex presidente, è morto come un eroe cercando di proteggere la sua famiglia”.

Nell’attentato a Donald Trump sono rimasti feriti Davide Olandese, 57 anni, originario della città di New Kensington (Pennsylvania) e dipendente di lunga data dell’azienda tecnologica Siemens e James Copenhaver, 74 anni, originario di Moon Township, registrato come democratico.