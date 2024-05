Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto l’accordo sulla querela, online le foto del pestaggio

Accordo fra Fedez e Cristiano Iovino. Il personal trainer, che sarebbe stato pestato nella notte fra il 21 e 22 aprile 2024, rinuncerà a presentare querela di parte nei confronti del rapper.

Cristiano Iovino non presenterà querela nei confronti di Fedez, Davide Maggio: ‘Tanti, tanti soldi’

L’anticipazione, confermata da fonti legali, è stata pubblicata da Fabrizio Corona sul sito Dillinger News. Si tratterebbe di un accordo economico fra Federico Leonardo Lucia, assistito dall’avvocato Gabriele Minniti, e il 37enne romano, aggredito da un branco di 8-9 persone mentre rincasava in piena notte dopo una lite nella discoteca The Club e rappresentato dal legale Daniele Barelli.

La mossa stragiudiziale dovrebbe far cadere le accuse di lesioni e percosse, perseguibili solo a querela di parte, su cui indaga la Procura di Milano. Resterebbe in piedi l’accusa di rissa che invece è procedibile d’ufficio. Secondo Davide Maggio l’intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di una grossa cifra. “Non dico la cifra esatta, però me l’hanno riportata, ma non ho avuto modo di approfondirla, ma parliamo di tanti, tanti soldi”.

Le immagini del pestaggio pubblicate dal Corriere della Sera

Nel frattempo il Corriere della Sera ha pubblicato online alcune immagini del pestaggio avvenuto in via Traiano. Secondo il quotidiano ci sarebbe anche Fedez con la sua guardia del corpo. Il rapper aveva smentito di essersi trovato sul posto. “Dal filmato non si vede niente. Io non c’ero. La verità è che questa cosa vi fa gola perché vi serve”.