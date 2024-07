Carlos Dunga, terribile incidente con la moglie in Brasile: soccorsi da un camionista

L’ex centrocampista della Fiorentina e della Nazionale brasiliana, campione del mondo 1994, Carlos Dunga ha rischiato la vita in un terribile incidente automobilistico.

Carlos Dunga è rimasto coinvolto in un incidente sull’autostrada che va da San Paolo a Campina Grande do Sul

Il veicolo del sessantenne si è ribaltato mentre viaggiava sull’autostrada da San Paolo a Campina Grande do Sul sabato 13 luglio. Con lui c’era la moglie, Evanir Verri che era seduta sul sedile del passeggero. La coppia, che presumibilmente stava tornando a casa dopo aver fatto visita ai familiari, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Carlos Dunga e la consorte hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi il giorno dopo.

Il figlio, Bruno, ha ringraziato sui social i medici e chi ha prestato i primi soccorsi. “Un grazie a tutti coloro che si sono preoccupati e hanno sostenuto la famiglia, all’autista del camion che ha immediatamente prestato i primi soccorsi e all’ospedale Angelina Caron, dove siamo stati curati molto bene dal team”.

La polizia afferma che l’ex centrocampista non era sotto l’effetto di alcol al momento dell’incidente e che l’ex centrocampista abbia perso il controllo della vettura a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia.

In Brasile Dunga è considerato tra le leggende del calcio. Oltre a trionfare nel 1994 nella finale contro l’Italia di Roberto Baggio e Sacchi, ha vinto un argento olimpico ed ha alzato due volte il trofeo della Copa America. Ha ricoperto per due volte la carica di allenatore della nazionale dal 2006 al 2010, prima di tornarvi per altri due anni nel 2014.