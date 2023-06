Valle di Maddaloni, va a raccogliere le ciliegie: 66enne muore folgorato

Tragedia in provincia di Caserta nella mattinata di mercoledì 7 giugno. Un uomo di 66 anni, Salvatore Ferraro, è morto a Valle di Maddaloni mentre raccoglieva ciliegie. Il pensionato si era recato di buon’ora, intorno alle 8:30, per raccogliere i frutti in un campo gestito da una terza persona.

Salvatore Ferraro ha urtato con la scala i cavi dell’alta tensione

Secondo una prima ricostruzione si era recato nella campagna, a Castel di Sasso, con la sua scala di alluminio. Ferraro avrebbe urtato con la scala dei cavi dell’alta tensione, restando folgorato; è poi caduto dalla scala battendo violentemente la testa al suolo, ed è morto sul colpo. Quando sono arrivati i soccorsi per Salvatore Ferraro non c’era più nulla da fare.

Si tratterebbe di una tragica fatalità, anche se le indagini della locale compagnia dei carabinieri proseguono per accertare ulteriori particolari di una vicenda che ha provocato sgomento e dolore a Valle di Maddaloni. La procura di Santa Maria Capua Vetere non ha disposto l’autopsia.