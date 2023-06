GF Vip, scende il gelo tra Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria alla festa di Alberto De Pisis

L’ultima edizione del GF Vip ha lasciato scorie difficili da smaltire con diversi protagonisti che ancora non si sono scrollati di dosso le tensioni dell’edizione più discussa del reality show.

Reunion di ex gieffini alla festa di De Pisis, assente Antonella Fiordelisi

Incomprensioni e malintesi che non hanno visto contrapposti soltanto gli inquilini della casa più spiata degli italiani. La festa di compleanno di Alberto De Pisis è stata l’occasione per una reunion degli ex protagonisti del Grande Fratello. Tra questi anche Edoardo Donnamaria che nella circostanza non era in compagnia della fidanzata, Antonella Fiordelisi che ha già chiarito di non aver preso al party per impegni pregressi.

Edoardo Donnamaria saluta Giulia Salemi, l’influencer lo snobba

Non poteva mancare alla festa Giulia Salemi che ha un solido legame di amicizia con Alberto De Pisis. Non è passato inosservato quanto accaduto tra Edoardo Donnamaria e l’opinionista social del Grande Fratello. Secondo quanto riferito da alcuni presenti il trentenne si è avvicinato all’influencer per salutarla ma sarebbe stato dribblato senza essere degnato di uno sguardo. Pare che Giulia Salemi non abbia messo da parte alcuni screzi con il volto di Forum durante l’avventura al GF Vip.