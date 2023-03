Santa Maria Capua Vetere, writer investito da un treno mentre scriveva pace per la sua Ucraina

Un cuore per esprimere il desiderio di pace e libertà per la sua terra da un anno sconvolta e devastata dal conflitto con la Russia. Un gesto d’amore per la sua Ucraina è finito in tragedia sulla linea Roma – Napoli.

Tragedia tra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, 24enne travolto e ucciso dal treno

Il corpo di un 24enne ucraino è stato trovato privo di vita nel tratto di rete ferroviaria tra le stazioni di Caserta e Santa Maria Capua Vetere nella tarda mattinata di martedì 28 febbraio. A notare il cadavere il personale in servizio su un treno regionale. Immediatamente sono scattati gli accertamenti di rito con la circolazione che è stata sospesa dalle 13 alle 15:20. Dopo i primi rilievi è stata esclusa l’ipotesi del suicidio. Vicino al corpo del giovane c’era il cellulare e, soprattutto, delle bomboletta spray con le quali aveva realizzato il cuore e la scritta Pace su un pilone del cavalcavia.

Il giovane writer ucraino aveva disegnato un cuore e scritto pace su un pilone vicino ai binari

L’ipotesi è che si tratti di un writer che, probabilmente, si è avvicinato troppo ai binari mentre completava il lavoro ed è stato travolto e ucciso da un treno a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, lungo la linea Roma-Napoli via Cassino. Sul posto la polizia ferroviaria che sta acquisendo elemento utili a ricostruire l’accaduto. Probabilmente il macchinista non si è nemmeno reso conto di averlo investito. Il 24enne ucraino abitava in zona. Con la linea temporaneamente interrotta è stato immediatamente attivato il servizio sostitutivo in bus nell’orario la circolazione sulla strada ferrata è stata sospesa.