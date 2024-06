Video incidente volo acrobatico Beja air show: morto pilota durante l’esibizione

Un’esibizione della pattuglia di volo acrobatico dell’Aeronautica militare portoghese si è conclusa con la tragica collisione fra due aerei.

Un pilota spagnolo è morto ed un’altra persona è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto il pomeriggio di domenica 2 giugno nella città di Beja, durante il festival di volo acrobatico Beja air show. Secondo la tv statale portoghese (Rtp), un aereo è precipitato e due hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Il festival è stato interrotto e la base aerea di Beja è evacuata. L’incidente ha coinvolto la pattuglia acrobatica ispano-portoghese Yakstars. Lo schianto dell’aereo ha provocato un incendio, domato dai vigili del fuoco.

“L’Aeronautica Militare è spiacente di annunciare che alle 16:05, durante il Beja AirShow, due aerei sono stati coinvolti in un incidente durante una dimostrazione aerea. Abbiamo servizi di emergenza sul posto, in conformità con il piano di sicurezza stabilito e immediatamente attivati” – si legge sul profilo X la Força Aérea Portuguesa.

🙏 Two planes collided in mid-air in Portugal. This happened today during the Beja Air Show. At least one person died, local media reported.🕯️https://t.co/NmQ2GqADfY



Два самолета столкнулись в воздухе в

Португалии. Это произошло сегодня во время фестиваля Beja Air Show. Как… pic.twitter.com/zCtl4Jc72u