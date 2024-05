Tragedia all’Air show, il pilota del 118 Paolo Dal Pozzo muore travolto da un mezzo pesante

Paolo Dal Pozzo, 41enne di Varese, è morto sabato 25 maggio investito da un mezzo pesante in fase di manovra durante la prima giornata dell‘Air show all’aeroporto dei Parchi di Preturo, frazione a ovest de L’Aquila. Sul posto l’elisoccorso del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti. È atteso anche l’arrivo del magistrato di turno. Alle 12:00 era previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori. La manifestazione è stata annullata.

Il 41enne Paolo Dal Pozzo è stato schiacciato da un’autocisterna all’Air show dei Parchi di Preturo

Dal Pozzo era un pilota di elicottero del 118. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo è stato investito e schiacciato da un’autocisterna, in fase di manovra, in un angolo cieco dell’area dello scalo mentre si procedeva al rifornimento di carburante per i velivoli. Sul posto indaga la polizia. Per oggi, nel rispetto della vittima, le iniziative sono state sospese.

Dal Pozzo, esperto di manutenzione e formazione al volo, lavorava per la società Avincis che gestisce il servizio di elisoccorso del 118 per le Asl abruzzesi. “Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuova tragedia che investe il servizio di elisoccorso della Asl dell’Aquila.

Il pilota del 118 era esperto di manutenzione e formazione al volo

Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico” – ha dichiarato all’Ansa il responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, Gino Bianchi. Avincis è la società affidataria del servizio elisoccorso in Abruzzo.