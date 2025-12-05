Panico sui social per la tigre in cortile in India: la verità dietro il video virale

Il video della tigre che ha assalito l'uomo in India è risultato fake

Il video virale che ha spaventato l’India

Nelle ultime settimane, sui social network come TikTok e Facebook ha iniziato a circolare un video che mostrava un uomo brutalmente attaccato da una tigre e trascinato via nel cortile di casa sua. Le immagini sembravano realistiche, tanto da spingere le autorità locali a diffondere una smentita ufficiale.

Secondo il Dipartimento delle Foreste del Maharashtra, responsabile della fauna selvatica, il video non ha alcuna base reale e si tratta di un contenuto creato artificialmente con l’intelligenza artificiale, condiviso con l’obiettivo di generare panico tra i cittadini.

Come individuare un video falso generato dall’IA

Nonostante la qualità del video fosse superiore a quella di altri falsi circolati recentemente, gli esperti hanno notato diversi segnali tipici dei contenuti generati artificialmente. La tigre appare sfocata in modo innaturale rispetto all’uomo e all’ambiente circostante, le ombre non coincidono con la direzione della luce, e in più l’animale sembra scivolare sull’asfalto anziché correre realmente.

Questi dettagli hanno permesso di capire immediatamente che la clip non mostrava un vero attacco, anche prima della conferma ufficiale delle autorità.

Il contesto reale: conflitto tra uomo e fauna selvatica

Il video falso ha trovato terreno fertile proprio perché nella regione di Chandrapur, nello stato federato del Maharashtra, si sono verificati quest’anno 38 attacchi mortali da parte di tigri e altri predatori. Incidenti di questo tipo non sono dunque una novità in India: solo pochi mesi fa un leopardo ha attaccato un operaio in pieno giorno davanti a una fabbrica, sotto gli occhi dei colleghi.

Il problema del conflitto uomo-fauna selvatica rende i cittadini particolarmente vulnerabili a notizie allarmistiche, alimentando la viralità dei contenuti falsi.

Le autorità intervengono per fermare la disinformazione

Il responsabile della conservazione delle foreste del Chandrapur Circle, RM Ramanujam, ha confermato che nessun attacco di tigre è avvenuto nella zona di Brahmapuri il 31 ottobre. Ha inoltre invitato i cittadini a non condividere video sospetti e a segnalare immediatamente alle autorità chiunque diffonda contenuti falsi.

Il Press Information Bureau (PIB) ha ribadito che la diffusione di video ingannevoli sulla fauna selvatica può avere gravi conseguenze legali, soprattutto in un contesto di conflitto tra animali e popolazione locale.

Il precedente e l’allarme social

Questa vicenda ricorda un caso simile avvenuto due settimane fa, quando un altro video generato dall’IA mostrava un uomo che accarezzava una tigre a Pench. Anche in quel caso, la polizia locale ha avviato un’azione legale contro l’utente che aveva condiviso il video, sottolineando il rischio di allarme pubblico ingiustificato.

L’intelligenza artificiale ha reso possibile la creazione di immagini sempre più realistiche, ma è fondamentale che gli utenti imparino a distinguere tra video reali e falsi, evitando la diffusione di contenuti che possano generare panico o disinformazione.

Fake news pericolose in un contesto già fragile

Il video virale di Brahmapuri non è solo un caso isolato, ma parte di un problema più ampio legato alla diffusione di contenuti manipolati. La combinazione tra la tensione reale per gli attacchi di tigre nella zona e la capacità dell’IA di generare video realistici crea un mix esplosivo, che può facilmente ingannare chi non verifica le fonti.

Il Dipartimento delle Foreste ha infine chiarito: «Il video diffuso è stato creato utilizzando l’intelligenza artificiale e condiviso per provocare disordini sui social media». Un monito chiaro per la popolazione e per gli utenti dei social: la prudenza è d’obbligo.

#Tiger is a national animal ;



The viral video of Tiger attack at Brahmapuri Forest Guest House. (#Chandrapur dist) has a Part 2 :



The tiger gets friendlier; brings back the guy & even gives him water….



Sarvam #AI Mayam 🤣 pic.twitter.com/FEodaSXC4V — (Flu tick guy) 🌴🍻 (@suranbs) November 9, 2025