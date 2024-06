Vincenzo Lantieri morto a 10 anni dopo essere precipitato nel pozzo: ‘Il coperchio ha ceduto’

Vincenzo Lantieri è morto a 10 anni annegato dopo essere precipitato in un pozzo artesiano a 15 metri di profondità nelle campagne di Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa.

Una tragedia che riporta alla mente quella di Alfredino Rampi, morto nel giugno di 43 anni fa in un pozzo simile a Vermicino, vicino Roma. Il bambino sarebbe salito sulla lamiera che copriva il pozzo artesiano, il coperchio avrebbe ceduto e sarebbe precipitato per 15 metri finendo in acqua e annegando.

É la prima ricostruzione della tragedia accaduta a un bimbo di 10 anni che partecipava, insieme al fratello disabile, a un grest (gruppo estivo) organizzato dalla Fondazione Anffas Palazzolo Acreide Doniamo Sorrisi. I bambini disabili erano coinvolti da giorni in escursioni e attività di integrazioni con normodotati e volontari come la coltivazione degli orti ei laboratori di cucina. Per la giornata di giovedì 27 giugno era prevista la gita finita in tragedia. Vedendo il piccolo Vincenzo Lantieri precipitare, una educatrice di 54 anni avrebbe tentato di soccorrerlo forse calandosi nel pozzo e perdendo l’equilibrio. Per il bimbo non c’è stato niente da fare.

La donna è stata salvata dai vigili del fuoco. È ricoverata sotto shock all’ospedale di Siracusa con lividi e contusioni e problemi respiratori la 54enne operatrice della Fondazione Anffas Palazzolo Acreide che ha tentato di soccorrere un bambino di 10 anni caduto in un pozzo mentre partecipava a un grest estivo organizzato dalla coop. Il piccolo è morto, la donna è stata salvata dai vigili del fuoco.

Nel frattempo sono stati sospesi a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, i festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo, patrono della città. La decisione è arrivata dopo la tragedia che ha profondamente scosso la piccola comunità ancora sotto choc dopo la morte del bimbo di 10 anni precipitato nel pomeriggio dentro un pozzo profondo 15 metri e per metà coperto d’acqua.

“Siamo certi di interpretare con tale decisione il sentimento di cordoglio collettivo per la perdita del piccolo Vincenzo, così da poter esprimere la nostra vicinanza alla famiglia”, dice il parroco, spiegando che “restano confermate tutte le celebrazioni liturgiche. Il 28 giugno, subito dopo la messa, il Simulacro verrà svelato”. Previsto un momento di preghiera per il bambino. “Alle 22:00 invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla veglia di preghiera per il piccolo Vincenzo nella Basilica”,