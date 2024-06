Cade in un pozzo e muore a 10 anni a Palazzolo Acreide: salva 54enne che aveva provato a tirarlo su

Una donna e un bambino di 10 anni sono caduti giovedì 27 giugno in fondo a un pozzo artesiano di circa 15 metri in una zona di campagna di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Il ragazzino non ce l’ha fatta ed è stato recuperato intorno alle 15:00 privo di vita.

Il bambino stava partecipando al campo estivo della cooperativa Anffas quando è caduto nel pozzo artesiano di 15 metri

La donna è stata salvata da una squadra del Nucleo speleo alpino fluviale e affidata alle cure del 118. Secondo una prima ricostruzione si era fatta calare legata solo con una corda, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, nel disperato tentativo di salvare il piccolo in contrada Falabia, nel siracusano. Non ha riportato ferite gravi. L’area è stata transennata e sono scattate le indagini delle forze dell’ordine.

Il bambino di 10 anni aveva partecipato al campo estivo della cooperativa Anffas che si occupa di bimbi con disabilità. Non è escluso che il piccolo sia morto annegato. Sarà l’autopsia a stabilirlo. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine e dei magistrati, il piccolo sarebbe stato da solo; si ipotizza che abbia fatto una passeggiata fino a imbattersi in quel pozzo profondo 15 metri e per metà coperto d’acqua, dove è precipitato.

Un’operatrice della cooperativa si è fatta tirare giù con la corda ma è precipitata anche lei

Probabilmente le sue urla hanno attirato l’attenzione dei responsabili del campo estivo e così un’operatrice della cooperativa, una 54enne, è andata in soccorso. Con l’uso di una corda, la donna ha provato a scendere per recuperare il piccolo, ma anche lei è finita dentro. Gli ha prestato le prime cure, provando anche a rassicurarlo. In pochi minuti, sono arrivate numerose telefonate ai centralini del comando provinciale dei vigili del fuoco, del 118 e di polizia e carabinieri. In volo anche l’elicottero Drago 1, partito da Catania. Massiccio il dispiegamento di Polizia e Carabinieri.

I sommozzatori dei vigili sono riusciti a farli risalire ma il ragazzino non ce l’ha fatta

Poco dopo, il nucleo sommozzatori dei vigili è sceso per prelevare le vittime, purtroppo per il bambino non c’era più nulla da fare. Sul luogo della tragedia il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvo Gallo. Il corpo del bambino che è già stato portato all’istituto di medicina legale di Siracusa. Sulla morte del piccolo stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla procuratrice di Siracusa Sabrina Gambino.