Vincenzo muore a 13 anni mentre fa il bagno in piscina a Padula: choc e lutto cittadino a Montesano

Tragedia giovedì 29 agosto nel Salernitano. Un ragazzino di 13 anni è morto mentre si si trovava in una piscina di un agriturismo a Padula, nel Vallo di Diano, in contrada Pantagnone.

Il ragazzino è deceduto mentre si trovava in una piscina in un agriturismo di Padula

Ancora da chiarire le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti dalla procura di Lagonegro (Potenza), e il personale medico. Non è ancora chiaro se il ragazzo sia morto per un malore o in seguito a un incidente. I militari dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto, ascoltando anche le persone presenti. L’autopsia disposta dal Pm servirà a chiarire se il 13enne abbia avuto un malore o se sia annegato in seguito a un incidente.

Disposta autopsia per stabilire le cause del decesso del 13enne di Montesano sulla Marcella: ‘Era buono, allegro e gioioso’

“Siamo profondamente addolorati. Vincenzo era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso, affettuoso, era lì con i suoi amici, come sempre. La sua è una famiglia conosciuta, perbene e dedita al lavoro. Il giorno dei funerali, proclamerò il lutto cittadino” – ha detto all’Ansa Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcella, il comune del Salernitano dove ere residente il 13enne morto oggi mentre si trovava nella piscina di un agriturismo a Padula. I familiari del ragazzo, sotto choc, hanno raggiunto la struttura.