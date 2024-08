Vico Equense, Giuseppe Grieco si tuffa in piscina e muore a 7 anni: ipotesi congestione

Tragedia di Ferragosto a Vico Equense, in Penisola Sorrentina, dove Giuseppe Grieco, un bambino di 7 anni originario di Castellammare di Stabia (Napoli), è morto annegato dopo essersi tuffato nella piscina dell’ agriturismo Castanito in località Sant’Andrea intorno alle 12:00.

Tragico Ferragosto: Giuseppe Grieco è morto annegato in un agriturismo di Vico Equense

Quando hanno visto che il figlio non risaliva più i genitori si sono immediatamente tuffati. Immediati i soccorsi con l’intervento del bagnino e delle altre persone presenti, ma nonostante i tentativi di rianimazione. Per oltre 45 minuti sono state praticate tutte le manovre di rianimazione ma il piccolo non ce l’ha fatta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento che indagano per fare luce sulle modalità dell‘incidente. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella di un malore, forse una congestione o lo sbalzo climatico per il troppo caldo che non avrebbe dato scampo a Giuseppe Grieco che sapeva nuotare. Intorno alle 15:00 si sono conclusi i primi accertamenti medico legali. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Aperta un’inchiesta: l’ipotesi della congestione, stop ai fuochi d’artificio a Castellammare di Stabia in segno di lutto

“Doveva essere un giorno di festa. Purtroppo si è trasformato in una tragedia che lascia tutti senza parole”. Sono le parole del sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, in merito alla morte del bimbo di soli 7 anni, annegato in un agriturismo della città della penisola sorrentina per causa in corso di accertamento. “Abbiamo deciso di sospendere lo spettacolo pirotecnico previsto per questa sera in Villa Comunale”.