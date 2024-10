Carmen Di Pietro disastro nell’imitazione di Katia Ricciarelli ma la battuta di Pupo fa infuriare il web

Una performance da ‘Nuovi mostri’ di Striscia la notizia ma a far discuter ancor di più è la battuta di Pupo nel commentare l’esibizione di Carmen Di Pietro a Tale e quale show.

Carmen Di Pietro imita Katia Ricciarelli: Malgioglio va via, lei è costretta a fermarsi

Nel corso della puntata del 25 ottobre l’ex gieffina è stata chiamata ad imitare Katia Ricciarelli, la diva della lirica italiana con il brano Tu che m’hai preso il cuore. La partenza è stata disastrosa con Cristiano Malgioglio che si è immediatamente allontanato per poi tornare e chiedere che venisse fermata. Ed in effetti la soubrette è stata costretta a fermarsi perché si era confusa sul testo.

Al termine dell’esibizione bis accompagnate dalle note di ‘colore’ di Cristiano Malgioglio è arrivato anche il giudizio di Katia Ricciarelli che in diretta telefonica ha affermato di essersi divertita. “Al prossimo concerto la chiamo per cantare al posto mio” – ha affermato scherzosamente mentre Carmen Di Pietro si è scusata con la ‘signora Ricciarelli’.

Pupo: ‘Quando canti pensa a quello a cui tieni di più, non so la pensione di reversibilità’

A far discutere il giudizio di Pupo che ha invitato la concorrente a lasciarsi andare di più. “Pensa alla cosa che ci tieni di più. Non so alla pensione di reversibilità”. Un riferimento all’indennità erogata alla 59enne (3000 euro) dopo la morte del marito, l’ex inviato Rai Sandro Paternosto, morto nel 2000. In molti sui social si sono scagliati contro il cantante per l’uscita definita di “pessimo gusto”. Carmen Di Pietro non ha ribattuto asserendo che per lei non c’è niente di più importante che i figli.