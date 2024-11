Choc a Recanati, 15enne precipita dalla finestra al secondo piano del liceo Leopardi

Avrebbe riportato alcune lesioni e fratture ma sarebbe “fuori pericolo” la studentessa 15enne, residente con la famiglia in un Comune dell’hinterland maceratese, precipitata intorno alle 8:00 di giovedì 7 novembre dalla finestra della propria classe, al secondo piano del Liceo Leopardi di Recanati, in provincia di Macerata.

Il dramma a Recanati prima dell’ingresso in classe, la 15enne di Montecassiano non è in pericolo di vita

A riferirlo all’Ansa è il sindaco di Recanati Emanuele Pepa che è stato informato dell’accaduto e si è messo a disposizione della scuola, un liceo scientifico. “Sono stato informato – osserva il primo cittadino -, è stato un colpo forte per la città. La giovane ha riportato alcune fratture ma è fuori pericolo – fa sapere – ma aspettiamo il bollettino dei medici che ci aggiornerà”.

Il fatto sarebbe accaduto nei primi minuti di lezione quando, dopo l’appello, gli studenti della classe si sarebbero dovuti recare in palestra mentre la 15enne si è diretta verso una finestra. I medici dell’ospedale Torrette hanno riscontrato una frattura ad una gamba, un profondo trauma cranico e toracico. Nelle prossime ore la 15enne sarà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Tutto è avvenuto tanto improvvisamente da non dare alcun tempo di reazione a chi era presente per intervenire: “Si tratta di una ragazza fragile ma nessuno poteva pensare a una cosa di questo genere” – ricorda il sindaco. La giovane sarebbe stata assistita a scuola, almeno in alcune delle ore di lezione, anche da un insegnante di sostegno.

Il sindaco di Recanati: ‘Una ragazza fragile ma nessuno poteva pensare a una cosa del genere’

“La scuola si è attivata per mettere a disposizione della classe uno psicologo interno. Io sono a disposizione per quanto di mia competenza, come ho detto al vice preside”. I servizi sociali di Recanati non erano a conoscenza della situazione della ragazza vista che non risiede in città ma in un altro Comune del Maceratese, Montecassiano. Momenti di apprensione anche tra i genitori degli studenti del Liceo Leopardi che hanno appreso la notizia attraverso la chat delle mamme.