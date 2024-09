Corridonia, spara pallini di plastica dopo lite con una donna all’uscita del parcheggio: colpita bimba di 8 anni

Una bimba di 8 anni è rimasta lievemente ferita a una spalla da un pallino di plastica sparato da kalashnikov mentre era in auto con la zia.

L’inseguimento al distributore di benzina dopo la discussione all’uscita di un centro commerciale di Corridonia

A colpirla è stato un automobilista ventenne che, poco prima, aveva avuto un alterco con la parente della bimba all’uscita del parcheggio del centro commerciale di Corridonia, in provincia di Macerata. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri. Da quanto si è appreso, la 36enne uscendo con la sua vettura da un parcheggio, non si sarebbe accorta dell’arrivo di una Citroen C3 con tre persone a bordo.

Il conducente avrebbe suonato a lungo il clacson con la donna che ha replicato in modo concitato. Ne è nata una lite proseguita più avanti, all’interno di un distributore di benzina a Sforzacosta dove la 36enne è stata raggiunta dal 20enne che l’aveva ‘inseguita’ fin dall’uscita del centro commerciale.

Il ventenne ha sparato una serie di colpi con il fucile Ak47 ed è fuggito, rintracciato e denunciato

Successivamente, il ventenne ha inseguito la vettura della donna, sparando una serie di colpi con il fucile Ak47 che aveva in auto: i pallini sono finiti contro lo sportello dell’auto ma uno ha centrato alla spalla la bimba, seduta davanti sul lato del passeggero. La piccola non riportato ferite e i genitori della piccola hanno deciso di non ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il ventenne è fuggito ma poi è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione di Corridonia. Ha confessato ed è stato denunciato per minacce e porto abusivo d’armi. Sequestrato il fucile.