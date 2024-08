Matthew Perry, fermato un medico per la morte dell’attore: sequestri e perquisizioni

La polizia ha arrestato un medico in relazione alla morte dell’attore Matthew Perry per una overdose di ketamina l’anno scorso: lo pubblicato nei media Usa citando fonti delle forze dell’ordine.

Morte Matthew Perry, oltre al medico sarebbero stati fermati anche gli spacciatori che avrebbero fornito la ketamina all’attore

Secondo Tmz, il sito che si occupa delle celebrità americane sarebbero stati fermati anche diversi spacciatori che avevano aiutato a organizzare e consegnare la ketamina a Perry. Diverse agenzie delle forze dell’ordine hanno eseguito mandati di perquisizione e sequestrato computer, telefoni e altre apparecchiature elettroniche per misurazione e nei confronti di chi ha fornito a Matthew Perry l’anestetico che gli ha fatto perdere conoscenza lo scorso ottobre e lo ha fatto morire annegato nella sua vasca idromassaggio a Pacific Palisades, Los Angeles.

Perry è deceduto in una vasca idromassaggio, rilevati livelli fuori norma di ketamina

L’attore era sottoposto ad una terapia a base di ketamina per ansia e depressione, ma l’ultima iniezione era stata eseguita una settimana e mezza prima della sua morte, quindi la sostanza nel suo corpo non era quella prescritta dal medico. Sembra che Perry avesse lo stesso livello di ketamina che viene utilizzato per l’anestesia generale in chirurgia. I mandati di perquisizione hanno rivelato messaggi di testo di spacciatori che parlavano di Perry e della ketamina che voleva e di cosa stavano facendo per fargliela avere. I messaggi parlano anche del prezzo che l’attore di “Friends” avrebbe pagato per la sostanza.