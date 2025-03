Grande Fratello, Alfonso D’Apice prende posizione tra Chiara e Zeudi e spiazza tutti

Il confronto tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma

Le tensioni tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello continuano a tenere banco. Ad aggiungere un ulteriore tassello alla vicenda è stato Alfonso D’Apice , fidanzato di Chiara, che ha scelto di esprimersi attraverso una storia su Instagram.

La dichiarazione di Alfonso D’Apice: ‘Zeudi resterà un’amica’

Nel suo messaggio social, Alfonso ha spiegato di aver ricevuto numerosi messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi e di voler rispondere in modo diretto e sincero. Ha sottolineato come abbia sempre difeso Chiara, sia all’interno sia all’esterno della casa, anche a costo di attirarsi critiche e nemici. Tuttavia, questa volta, Alfonso ha deciso di mantenere una posizione più neutrale, affermando che Chiara è perfettamente in grado di proteggersi da sola. Non solo ha espresso parole al miele per la Miss Italia 2021.

“Spero che Chiara capisca che l’unica vera amicizia senza interessi o secondi fini in quella casa è proprio quella con Zeudi” — ha scritto Alfonso. Ha poi precisato che, per quanto lo riguarda, Zeudi resterà sempre una sua amica , indipendentemente da ciò che accadrà nella casa. Nonostante il suo affetto per Chiara, Alfonso ha deciso di non intervenire durante le puntate del reality, per non influenzare le scelte della fidanzata e rispettare il suo percorso personale.

Tensioni irrisolte tra Chiara e Zeudi: dialogo difficile e chiarimenti mancati

Le incomprensioni tra Chiara e Zeudi si sono manifestate in più occasioni. Di recente, durante un tentativo di chiarimento, Chiara ha lasciato la conversazione, ritenendo che Zeudi non fosse disposta ad ascoltarla veramente. La situazione è degenerata quando Zeudi ha menzionato l’opinione di Shaila Gatta , facendo sentire Chiara non compresa.

Successivamente, Zeudi Di Palma ha cercato un approccio più pacifico, chiedendo scusa a Chiara Cainelli e cercando di spiegare quanto lei fosse importante per il suo percorso nella casa. Tuttavia, Chiara ha faticato a credere alla sincerità delle sue parole, sostenendo che Zeudi non aveva dimostrato reale interesse per un chiarimento nei giorni precedenti.

“Io non sono il capro espiatorio dei problemi degli altri” – ha ribattuto Chiara, evidenziando come si aspettasse un abbraccio o delle scuse sentite, che però non sono mai arrivate. “A me basta una caramellina e io mi sciolgo subito e neanche quello hai fatto. Che ho rapporto ho con te se non vieni da me a parlare. Shaila non ha la valenza che ho io per te ed è per questo che mi sono sentita ferita”.

La trentina ha poi accusato Zeudi di pensare solo a se stessa, una condotta che, a suo avviso, una vera amica non dovrebbe adottare. Dall’altra la napoletana ha detto tra le lacrime di essersi raccontata tanto. “Mi vengono detto delle cose, come quelle che ha affermato Shaila che mi fanno stare male”.

Rapporto in bilico: quale sarà il destino dell’amicizia tra Chiara e Zeudi?

Nonostante il tentativo di riconciliazione, il rapporto tra Chiara e Zeudi sembra essere ancora sospeso su un filo sottile. Chiara ha ribadito il suo affetto per Zeudi, considerandola più importante di Shaila, ma ha espresso chiaramente il suo dolore per l’idea di non essere stata considerata una buona amica.

Le parole di Alfonso D’Apice potrebbero rappresentare un punto di riflessione per entrambe le ragazze, ma resta da vedere se riusciranno a superare le incomprensioni ea ristabilire un equilibrio sincero nella loro amicizia.

La Stories condivisa da Alfonso D’Apice