Vincenzo Mollica festeggia 70 anni, che emozioni con Fiorello: ‘Come essere benedetto dalla vita’ (VIDEO)

“Per me svegliarmi con Fiorello ogni mattina è come essere benedetto dalla vita“. Così Vincenzo Mollica ha ringraziato lo show man siciliano per la sorpresa che gli ha riservato per festeggiare il 70esimo compleanno.

Fiorello: ‘Quando mi ha intervistato Vincenzo Mollica ho capito che ce l’avevo fatta’

Al decano dei giornalisti televisivi è stato riservato un trono speciale in via Asiago durante la trasmissione Viva Rai 2 del 27 gennaio. “Quando mi ha intervistato Vincenzo Mollica ho compreso che ce l’avevo fatta” – ha aggiunto Fiorello nel corso del programma televisivo. In onda anche alcune delle interviste iconiche del giornalista con lo show man che gli ha mostrato il numero di Topolino con la nuova storia di Vincenzo Paperica.

‘In 40 anni di Tg1 ne ho combinate troppe. Mi fa piacere dell’omaggio che mi fanno oggi a Rai Teche con Molliche: le interviste di Vincenzo”. Non sono mancati i momenti esilaranti. E per l’importante ricorrenza non poteva mancare una maxi torta con il colpo di scena di una ballerina nelle vesti del Premier Giorgia Meloni.

La torta a sorpresa con la finta Giorgia Meloni e gli auguri dai balconi

Sorride Mollica (nato a Formigine il 27 gennaio del 1953): “‘Mi sembra un po’ troppo che la presidente del consiglio venga a farmi gli auguri’. Dai balconi parte il coro di auguri per un emozionato Vincenzo Mollica che non perde mai il sorriso ed il buon umore nonostante i tanti acciacchi (cieco e soffre di Parkinson e diabete mellito) con i quali combatte quotidianamente.