Funerali choc a Londra, donna sotto la doccia in video durante il funerale in diretta su Zoom

Momenti di imbarazzo durante il funerale di un papà di tre figli deceduto dopo lunga battaglia contro il cancro.

Parenti e amici hanno potuto assistere al funerale nella chiesa di Barnet in diretta su Zoom

Alcuni familiari non hanno potuto raggiungere la chiesa di Barnet, nel nord di Londra, per assistere alle esequie ma hanno avuto la possibilità di essere presenti a distanza attraverso l’attivazione di un collegamento Zoom.

Tra questi anche una personal trainer che si è collegata prima dell’inizio del funerale ma ha commesso una gaffe che non dimenticherà per diverso tempo. La mamma 48enne è apparsa completamente senza veli in video mentre faceva la doccia. La donna aveva dimenticato di chiudere la videocamera.

Una mamma 48enne ha dimenticato la videocamera accesa e in chiesa si è vista la donna mentre faceva la doccia

In chiesa era stato allestito uno schermo per vedere familiari e amici che si collegavano via Zoom e la donna inconsapevolmente si è mostrata nuda mentre ci si apprestava a dare l’ultimo saluto 48enne stroncato da un tumore.

Quando si è resa conto dell’accaduto la donna è crollata ed ha pianto a dirotto. L’imbarazzante filmato di quanto accaduto nella chiesa di Barnet è stato condiviso su WhatsApp ed in poco tempo è diventato virale ed è stato commentato anche dai conduttori radiofonici australiani Kyle e Jackie.