Gadget aziendali: quali sono le tendenze nel 2024

I gadget aziendali continuano ad accrescere la loro importanza nel mondo del marketing e della promozione. Hanno una funzione fondamentale, come strumenti di branding, ma possono anche rafforzare il legame che si instaura tra l’azienda e i suoi clienti o i dipendenti. Nel 2024 emergono delle nuove tendenze che a volte ridefiniscono il concetto stesso di gadget aziendali. Vediamo quali sono i principali trend che stanno caratterizzando quest’anno il settore.

L’attenzione verso la sostenibilità

Nel 2024, i gadget aziendali continuano a rappresentare un elemento chiave nelle strategie di marketing e fidelizzazione. Utilizzati principalmente durante fiere, conferenze, eventi promozionali e come regali per i clienti e i collaboratori, questi oggetti vengono scelti con l’obiettivo di lasciare un’impressione buona e duratura. Storicamente, tra i gadget tipicamente utilizzati vi sono accessori come taccuini, cappellini e penne (in merito segnaliamo le Bic colorate presenti su fullgadgets.com, particolarmente adatte alla personalizzazione) ma le tendenze attuali mostrano una crescente attenzione verso articoli sostenibili e tecnologici, che non solo promuovono il brand ma rispondono anche a una crescente sensibilità ecologica.

La sostenibilità ormai rappresenta un fattore fondamentale in molte strategie aziendali e i gadget non fanno eccezione. Nel 2024 si assiste ad un crescente interesse per i prodotti realizzati con materiali ecologici, biodegradabili o riciclati. Gli oggetti in plastica monouso vengono sempre più sostituiti da alternative realizzate in carta riciclata o in bambù.

Le nuove tendenze tecnologiche

Anche la tecnologia ha un ruolo importante nel settore dei gadget aziendali. Per l’anno in corso i gadget diventano più avanzati. Prodotti come le cuffie wireless e i dispositivi di ricarica senza fili, oltre ai gadget che hanno a che fare con la domotica, sono sempre molto richiesti.

Un’altra tendenza emergente è quella dei gadget con funzionalità di intelligenza artificiale. Si tratta, per esempio, dei piccoli assistenti vocali portatili o dei dispositivi smart che consentono di monitorare la salute, dispositivi sempre più apprezzati.

La personalizzazione in crescita

Tra le tendenze in forte crescita c’è anche quella della personalizzazione dei gadget. Le aziende cercano sempre più di creare un vero e proprio legame con i clienti e i dipendenti. Questo significa che aumentano i gadget personalizzati con i nomi, con le iniziali o con messaggi specifici che possano richiamare anche il brand.

Le tecnologie di stampa molto avanzate, come la stampa 3D e la stampa digitale, permettono attualmente di mettere in atto un livello di personalizzazione mai visto in precedenza. Le aziende riescono a creare dei gadget unici e originali che rispondono perfettamente alle esigenze dei destinatari, un fattore che incrementa anche il valore percepito del gadget.

La salute e il benessere al centro dei gadget aziendali

Al centro dei temi che riguardano i gadget aziendali ci sono anche la salute e il benessere. I prodotti che promuovono uno stato di salute ottimale sono particolarmente scelti nel 2024. Alcuni esempi di questi gadget possono essere costituiti dalle bottiglie d’acqua smart, dai braccialetti improntati al fitness, dai tappetini per lo yoga e dai dispositivi che consentono di monitorare il sonno.

Le aziende stanno investendo sempre di più anche in prodotti che favoriscano il benessere psicologico, come i kit per la meditazione, i diffusori di aromi e gli oggetti anti-stress. Questi gadget hanno un duplice obiettivo, quello di mostrare che l’azienda si preoccupa per la salute dei propri dipendenti e dei clienti e quello di contribuire a migliorare la produttività e il morale.

Si tratta di gadget funzionali e che offrono qualcosa di pratico nella vita quotidiana. Proprio questo tipo di prodotti continua ad essere tra i più apprezzati, insieme ad altri gadget che possono essere utilizzati in ufficio o nel lavoro da remoto, oggetti a volte multifunzionali che si rivolgono anche verso l’innovazione.