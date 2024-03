Gessica Lattuca, il papà sui resti ritrovati a Favara: ‘Escludo sia mia figlia’

Alcune ossa, forse umane, sono state trovate nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento a Favara, in una palazzina in via Luigi La Porta. La casa è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento. Sarà il DNA a dare indicazioni più precise.

Resti umani ritrovati a Favara, le ossa rinvenute in una casa vicina all’ultima dimora di Gessica Lattuca

L’immobile si trova a poca distanza dall’abitazione del fratello di Gessica Lattuca, la giovane donna madre di 4 figli scomparsa il 12 agosto del 2018. Il fratello, Vincenzo Lattuca, della donna venne indagato per la sparizione di Gessica, ma è poi morto per overdose. La vicinanza tra l’appartamento in cui sono stati ritrovati i resti umani e la casa dove viveva Gessica con il padre, in via Leopardi, è tra gli elementi che hanno fatto sospettare che possa trattarsi di lei.

La madre di 4 figli è scomparsa nell’agosto 2018, il fratello indagato è morto per overdose

Dall’altra parte il genitore. Giuseppe Lattuca, nutre seri dubbi che si tratta di lei. “Escludo che sia mia figlia. I frammenti ossei sequestrati verranno inviati al Ris. Non penso che la uccidevano qui da me e la portavano qui vicino. Dopo 6 anni penso che ci saranno ancora i resti del corpo e non delle piccole ossa” – ha detto ad Agrigento Notizie.

A Favara, oltre a Lattuca, risultano ancora scomparsi il 18enne Diego Ferraro, scomparso nel 1997; l’imprenditore Antonio Costanza, sparito dal 1995. Dal 2011, infine, non si conosce la sorte del 68enne Luigi Pirrera.