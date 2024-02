Gli errori da non commettere quando si assembla un PC

Assemblare un PC è un’operazione non particolarmente complicata, ma che deve essere eseguita con attenzione. Sia il montaggio sia la scelta della componentistica vanno effettuati con cura, poiché anche un minimo errore potrebbe compromettere l’intera operazione e causare dei danni all’hardware. Vediamo quali sono gli errori più comuni quando si assembla un PC e come rendere la macchina performante per svolgere tutte le funzioni desiderate, dall’editing di un video in 4K al gioco con le slot online.

Acquistare componentistica non compatibile

I principianti spesso acquistano parti hardware che non risultano compatibili tra loro. Gli errori possono essere svariati, come ad esempio acquistare della RAM di tipo DDR5 quando la scheda madre da installare è dotata esclusivamente di slot DDR: in questo caso, non essendo i pin degli slot componibili con quelli dei banchi RAM, il montaggio risulterebbe impossibile. Altro errore comune è quello di acquistare determinate componenti di alto livello e altre parti di valore più basso: il risultato ottenuto sarebbe negativo, poiché gli hardware più potenti non potrebbero raggiungere il massimo delle proprie prestazioni, adattandosi alla potenza dei prodotti di categoria più bassa. Per non commettere errori di questa tipologia è possibile trovare in rete dei siti specializzati che guidano all’acquisto della giusta componentistica da abbinare.



Scegliere un alimentatore poco potente

L’alimentatore è un dispositivo che talvolta viene sottovalutato e sul quale si tende a risparmiare. È sempre bene, invece, installare un alimentatore che supporti una quantità di energia superiore a quella erogata dalle varie componenti, anche in previsione di futuri aggiornamenti. Un alimentatore sottodimensionato, infatti, farebbe fatica a reggere il carico ed esporrebbe il PC sia al rischio di guasti sia alla limitazione delle prestazioni.



Comprare un case con spazio non sufficiente

L’hardware e i cablaggi richiedono un determinato spazio, specie nel caso in cui si acquistino potenti schede video dedicate e si installino ventole dalle buone dimensioni per garantire un buon ricircolo dell’aria. Proprio per evitare che all’interno del case non vi sia lo spazio necessario per montare le componenti, è bene fare una verifica circa il volume interno prima di procedere con l’acquisto del prodotto.



Errata quantità di pasta termica

La pasta termica ha il compito di regolare la temperatura della CPU, per cui è decisiva per far girare in modo corretto il computer e per non aver avere alcun problema durante il gaming, che si tratti di riprodurre una simulazione di guida o una specialità dei casino Italia più famosi. Una quantità eccessiva o ridotta di pasta termica, quindi, provocherebbe un forte rischio di surriscaldamento del processore.



Dimenticare di montare i distanziatori della scheda madre

La motherboard deve avere una posizione leggermente rialzata rispetto alla sua sede di alloggiamento. Il motivo di questo accorgimento è legato alla prevenzione dai cortocircuiti che potrebbero verificarsi in caso di contatto tra la scheda e delle parti metalliche. Prima di montare la motherboard, di conseguenza, è necessario installare gli appositi distanziali, i quali creano la giusta distanza per scongiurare che avvengano contatti.