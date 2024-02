Lewis Hamilton alla Ferrari dal 2025, la BBC svela un dettaglio dopo i rumors

Lewis Hamilton è a un passo dal diventare un pilota Ferrari dal 2025. Lo scrive la Bbc. Il 39enne pilota inglese, 7 volte campione del mondo, è sotto contratto con la Mercedes fino al 30 dicembre 2025 ma nel suo contratto ha la possibilità di svincolarsi dalla scuderia di Stoccarda al termine del 2024.

Hamilton alla Ferrari dal 2025, la BBC conferma le indiscrezioni italiane: ‘Toto Wolff convoca lo staff del team Mercedes’

L’indiscrezione lanciata dalla rivista internazionale di settore – Autosport – riportata anche dal Corriere della Sera, anche i media inglesi parlano dell’ingaggio del campione britannico della Mercedes da parte del Team di Maranello a partire probabilmente dal 2025. La BBC ha riferito di aver verificato e che “con ogni probabilità è tutto vero”. Le stesse fonti di cui parla la BBC avrebbero riferito che “tutti i membri del team Mercedes sono stati convocati per un briefing della squadra con il capo Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison oggi” per comunicare la partenza di Hamilton.

Hamilton prenderebbe dunque il posto di Carlos Sainz, in scadenza a fine stagione e per il quale il rinnovo sembrava una formalità, con l’annuncio dato per imminente dopo la firma di Leclerc. E invece, stando alle ricostruzioni che arrivano da Oltre Manica, una volta appreso che l’ingaggio del sette volte campione del mondo poteva essere una chance concreta, il presidente della Ferrari, John Elkann, si sarebbe subito mosso, complice anche il rapporto di amicizia che lega i due da anni.

Hamilton prenderà il posto dello spagnolo Carlos Sainz

Il pilota britannico metterebbe così fine a un rapporto iniziato nel 2013 quando accettò di sostituire Michael Schumacher dando inizio a un ciclo straordinario: iridato nel 2008 in McLaren, il pilota inglese colleziona altri sei titoli, l’ultimo nel 2020, infrangendo record su record.

Il Gran Premio di Abu Dhabi 2021, gara non priva di polemiche che consegna il Mondiale a Verstappen, segna un punto di svolta nel rapporto con la Mercedes, che nelle successive due stagioni non riesce più a consegnargli una monoposto in grado di lottare per l’ottava corona. Le sue ultime dichiarazioni sembravano però preludere a un rapporto che sarebbe durato ancora a lungo, almeno fino all’irruzione sulla scena della Ferrari.