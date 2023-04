Pesci d’aprile da fare, idee per sorprendere via social

Un pesce d’aprile da fare ad un parente ad un amico per distrarsi dalle preoccupazioni di quest’ultimi tempi.

Pesce d’aprile, l’origine

Le origini non sono note e, secondo alcune fonti, deriverebbe da un episodio non legato ad una burla verificatosi tra il 1334 e 1350 con il beato Bertrando di San Genesio, patriarca di Aquileia, che avrebbe liberato miracolosamente il Papa, quasi soffocato da una spina di pesce. Per gratitudine il pontefice avrebbe decretato che ad Aquileia, il primo aprile, non si mangiasse pesce.

Un’altra ipotesi vede protagoniste le prime pesche primaverili del passato. Spesso accadeva che i pescatori, non trovando pesci sui fondali nei primi giorni di aprile, tornassero in porto a mani vuote e per questo motivo erano oggetto di ilarità e scherno da parte dei compaesani.

Idee per un pesce d’aprile da fare ad un amico o un parente

Negli anni il giorno del pesce d’aprile è stato occasione anche di clamorosi scherzi mediatici con scoop clamorosi che hanno tenuto con il fiato sospeso tantissimi cittadini. Gli scherzi possono essere di varia natura, anche molto sofisticati, e hanno sostanzialmente lo scopo bonario di burlarsi delle “vittime” di tali scherzi. Di seguito alcuni pesci d’aprile da fare oggi (1 aprile) per prendere in giro un amico o un parente via social.