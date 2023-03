Cartucce Canon: meglio le compatibili o le originali

Sono le due tipologie tra le quali scegliere quando si procede all’acquisto di una cartuccia: compatibile oppure originale, due differenti prodotti, ciascuno con propri punti di forza e criticità.

Una scelta che riguarda soprattutto le marche più diffuse in questo settore, come nel caso delle cartucce Canon.

In linea generale, stampare documenti è un’attività quotidiana per molti, talvolta la scelta della stampante giusta non è sufficiente per ottenere risultati di qualità. Stampare con cartucce originali o compatibili è una scelta da fare a monte. Vediamo nel dettaglio alcune differenze focalizzandoci sulle cartucce Canon, che sono le più diffuse sul mercato per la loro qualità di stampa.

Cosa sono le cartucce originali Canon

Quando si parla di cartucce originali Canon si parla di modelli realizzati direttamente dal produttore della stampante.

Queste cartucce sono progettate specificamente per funzionare con la stampante Canon, il che garantisce una qualità di stampa superiore.

Il costo delle cartucce originali Canon è generalmente più alto rispetto alle cartucce compatibili, ma il prezzo è giustificato dalla qualità della stampa.

Differenza con le compatibili

Viceversa, le cartucce compatibili sono prodotte da aziende indipendenti e non dalla Canon; queste aziende cercano di replicare le cartucce originali Canon, utilizzando componenti e materiali meno costosi.

In generale, le cartucce compatibili sono meno costose delle cartucce originali Canon. Tuttavia, il prezzo inferiore spesso si traduce in una qualità inferiore di stampa.

Quali scegliere?

La scelta è dettata sempre da fattori soggettivi ed è complesso indicare un modello piuttosto che un altro.

In linea generale le cartucce compatibili sono generalmente disponibili in due varianti: rigenerate e nuove. Le cartucce rigenerate sono cartucce originali che sono state ricaricate con inchiostro o toner. Le cartucce nuove sono cartucce create da zero, utilizzando componenti meno costosi.

Da ricordare anche che l’uso di cartucce compatibili può annullare la garanzia della stampante: Canon infatti non fornisce supporto per i problemi causati dall’uso di cartucce compatibili non di qualità che, ad esempio, ha fatto fuoriuscire l’inchiostro. Viceversa, nel caso di problemi con la stampante Canon mentre si utilizzano cartucce originali, la casa madre potrà fornire supporto e riparazione in garanzia.

Caratteristiche delle cartucce Canon

In linea generale, quali sono le caratteristiche delle cartucce Canon? Di seguito una panoramica: