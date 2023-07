Hari Cherry, pagata per non depilarsi dai fan su OF: ’20mila euro al mese, il conto in banca cresce’

Una modella di OF ha rivelato che sta guadagnando migliaia di euro da quando ha deciso di non depilarsi perché ha scoperto che tanti ammiratori amano vederla con i peli su gambe e sotto le ascelle.

Hairy Cherry ha deciso di non depilarsi quando ha scoperto che c’erano numerosi fan delle ragazze ‘pelose’

Hairy Cherry, 25 anni, di Seattle, conosciuta su TikTok con il nickname @ittybittycherry, ha scoperto che si possono fare molti soldi lasciando crescere i peli del suo corpo. L’americana ha una laurea in economia aziendale, condivide online i suoi nudi pelosi e ha spiegato che è “naturale” avere i peli del corpo.

Una scelta che ha inevitabilmente fatto discutere con la performer di OnlyFans che è stato oggetto di pesanti critiche. In risposta agli haters la 25enne ha pubblicato un video in cui sostiene di sentirsi bella anche con i peli che spuntano dappertutto.

Hairy Cherry, pseudonimo utilizzato dalla giovane, ha raccontato che l’ultima volta che ha utilizzato il rasoio è stato 6 mesi fa su richiesta di un fan che le ha pagato 5000 dollari. Un altro, invece, le ha offerto 7000 dollari (6300 euro) per non depilarsi più. Con il tempo è arrivata a guadagnare 20mila euro al mese.

Hairy Cherry

La 25enne è finita nel mirino degli haters, la replica in un video dalle visualizzazioni record: ‘Mi sento bella anche con i peli’

“Mi sono resa conto che c’era un interesse per le ragazze pelose e per questo ho iniziato a sperimentare e creare contenuti. E mentre i miei peli crescevano, cresceva anche il mio conto in banca”.

Nonostante i numeri registrati, con 270.000 visualizzazioni per il video in cui replica ai denigratori, in molti ritengono che sia un pessimo esempio accusando la ragazza anche di scarsa igiene. Accuse che non sembrano scalfire la Hairy Cherry che continuerà a non depilarsi ed a mostrare i peli ai suoi fan.