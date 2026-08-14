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Auguri buon Ferragosto: gif, video ed immagini divertenti da inviare su WhatsApp

DiMassimiliano Basso

Pubblicato: 14 Ago, 2026 - ore: 23:30 #auguri di buon ferragosto messaggi divertenti, #buon ferragosto a te e in famiglia, #immagini divertenti di buon ferragosto

Per tanti italiani il Ferragosto rappresenta l’inizio delle vacanze dopo un anno di intenso lavoro, per altri sarà l’occasione per staccare la spina e magari godersi un po’ di mare o una gita fuori porta. Il 15 agosto, giorno della Madonna dell’Assunta, rappresenta il momento clou del week end ferragostano all’apice di una estate rovente nella speranza che il ciclone Covid vada presto agli archivi.

Buon Ferragosto, auguri da inviare via social

Tra scaramanzie e dolci pensieri nelle prossime ore in tanti inonderanno i contatti WhatsApp e Messanger e i profili social di frasi e immagini di auguri di buon ferragosto. La redazione di Notizie Audaci, nell’augurare ai nostri lettori un magnifico 15 agosto, giorno dell’Assunzione, ha selezionato una serie di gif e video da inoltrare a parenti, amici e colleghi di lavoro per gli auguri di buon ferragosto.

Di Massimiliano Basso

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