Perché scegliere di andare a vivere in Valle d’Aosta

Ci sono tante regioni in Italia che chi ha intenzione di trasferirsi e cambiare vita ha solo l’imbarazzo della scelta. Ogni territorio ha inevitabilmente le sue peculiarità ed è chiaro che bisogna ragionare a fondo su quale possa essere la soluzione migliore in base alle proprie esigenze.

Tra le regioni maggiormente apprezzate per andare a vivere troviamo la Valle d’Aosta, ma la domanda più ricorrente è la seguente: come essere sicuri che questa regione sia davvero la scelta più azzeccata? Proviamo a rispondere a tale domanda e a darvi supporto in tale decisione, ma anche solamente durante il processo di riflessione, mentre state dando un’occhiata alle principali piattaforme di vendita case Aosta.

La montagna

Uno dei primi aspetti, se non il principale, che bisogna chiarire è che la Valle d’Aosta è una regione tipicamente di montagna. Di conseguenza, se la montagna è nel vostro cuore, allora potreste già aver fatto, in maniera inconsapevole, un passo verso la Valle d’Aosta. È ovvio che vivere in un luogo non è certo come andarci in vacanza per qualche giorno. Proprio per questo motivo, è giusto chiarire come la montagna non è unicamente quella dei paesaggi che si ammirano sulle cartoline.

Le temperature durante la stagione invernale scendono e non di poco, così come la neve spesso rende impraticabili le strade. Eppure, vivere in montagna regala soddisfazioni e una felicità enormi. Vi potete pure scordare il traffico di Milano, dal momento che sicuramente non correrete il rischio di sentire clacsonare dalla mattina alla sera affacciandovi dalla vostra finestra di casa.

Le attività sportive sulla neve

Quando ci si trasferisce in montagna è chiaro che si mette in conto che tante attività, anche di carattere sportivo, saranno legate inevitabilmente alla neve. Ebbene, da questo punto di vista, la Valle d’Aosta è senz’altro una delle migliori e più attrezzati regioni. La stagione dello sci, ad esempio, a queste latitudini comincia davvero prestissimo. Merito, senza ombra di dubbio, dei ghiacciai di Zermatt, nella rinomata località sciistica di Cervinia. I costi per chi ama sciare, per chi è residente, non sono certamente elevati come per chi arriva da fuori o per i turisti.

Vicinanza all’estero

La distanza rispetto al confine con la Francia è davvero risicata, dato che ci vogliono solo 60 minuti di auto per poter visitare delle valli veramente clamorose. Si tratta della Valle di Cogne, così come della Val Veny, senza dimenticare Val d’Ayas, così come Valpelline, Valgrisenche, Valsavarenche. La Francia è vicinissima, visto che sempre in un’oretta si raggiunge tranquillamente Chamonix, attraversando il tunnel del Monte Bianco. Sempre alla stessa distanza si trova anche la Svizzera, con una località molto bella come Martigny.

Servizi e prezzi

Come tutti ben sappiamo, la Valle d’Aosta è una regione autonoma e, per tale ragione, può contare su molte più risorse da dedicare a ciascun abitante in confronto a quanto avviene nelle regioni ordinarie. Ed è chiaro che poi maggiori risorse vogliono spesso dire anche più servizi. L’organizzazione delle strade è ottimale, così come l’assistenza sanitaria e l’aspetto culturale, con la presenza di svariate biblioteche, castelli e musei, che spesso e volentieri sono oggetto di frequenti interventi di restaurazione e ammodernamento.

Per quanto riguarda il prezzo delle case, è chiaro che tutto è legato alla località in cui si vuole vivere. Quelle più piccole e un po’ meno conosciute possono offrire delle case e appartamenti a prezzi estremamente vantaggiosi. D’altro canto, se mai doveste sentire un po’ di nostalgia delle grandi città e del loro traffico, allora potreste pensare di fare un salto a Milano, raggiungibile in circa due ore di auto, oppure Torino, che dista una sessantina di minuti in auto.