Le ostentazioni delle persone milionarie e miliardarie talvolta innervosiscono le persone della classe media-bassa. Seppur si possa inizialmente pensare a un qualsivoglia senso di gelosia e di insana invidia, in realtà dietro si nascondono dei sentimenti ben più profondi e storicamente ramificati. Sfoggiare delle proprietà non è mai carino, specie quando si tratta di azioni superficiali e poco significative per chiunque; addirittura si possono ritenere dannosi alcuni gesti realizzati da individui sfacciatamente ricchi. Il caso più eclatante è quello di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, il quale possiede non uno ma ben due jet privati di lusso. Il loro valore è pari a molti milioni di dollari, e l’uso spropositato che ne fa Bezos ha suscitato non poche polemiche.

Il valore dei jet di proprietà di Jeff Bezos è ovviamente oggetto di curiosità ma Bezos è così ricco da poter possedere e mantenere regolarmente ben due jet privati. Di seguito si approfondisce l'argomento per rispondere alla domanda: quanto valgono i jet privati di Jeff Bezos?

Quanto valgono i Gulfstream, jet privati di Bezos

Per il fondatore di Amazon è facile riuscire ad acquistare qualunque cosa desideri, anche nel caso in cui gli oggetti ambiti siano dei jet privati. Infatti, Jeff Bezos non si è limitato a comprare uno di questi veicoli di lusso, ma ben due Gulfstream G-659ER dal valore complessivo di 150 milioni di dollari. Si tratta di modelli alimentati da due motori Rolls-Royce, e perciò riescono a raggiungere dei picchi di velocità incredibili. Al di là delle prestazioni, gli aerei di lusso in questione sono da considerare tali perché presentano degli interni suggestivi e spaziosi, con delle dotazioni in grado di incrementare ampiamente il livello di comfort generale.

Bezos può disporre anche di molteplici aree di soggiorno dove ospitare persone a lui gradite o dei professionisti con i quali condurre affari. Gli spazi, infatti, possono essere configurati al meglio a seconda delle occasioni, e addirittura si segnala che i sedili personalizzati dei veicoli possono essere convertiti in letti. I due Gulfstream di Bezos sono registrati e figurano come proprietà della Poplar Glen, compagnia della sua società.

Il jet di Kim Kardashian

Kim Kardashian e Jeff Bezos sono amici, oltre che colleghi, anche perché l’imprenditrice è nel mercato con più attività, e ha lanciato di recente una nuova linea di prodotti dedicati alla skin care. A quanto pare, la Kardashian ha lo stesso modello di jet privato posseduto da Bezos, ma è decisamente più costoso: quello del fondatore di Amazon è il modello base e costa 75 milioni di dollari, mentre la Kardashian ha personalizzato il suo fino a raggiungere il valore di 150 milioni di dollari.

La polemica ambientalista

Come anticipato, l’uso spropositato che Jeff Bezos fa dei suoi jet privati ha scaturito delle polemiche ambientaliste. Nonostante sia stato dichiarato che il fondatore di Amazon abbia impiegato del carburante sostenibile allo scopo di ridurre al minimo le emissioni di carbonio, è stato citato dagli ambientalisti insieme ad oltre 1.000 individui (sparsi su 400 jet privati) che si sono riuniti per discutere della crisi climatica. Tuttavia, a dispetto dei fini benevoli, i voli privati totalmente inopportuni hanno innervosito moltissime persone che si sono viste mancare di rispetto. Talvolta, infatti, i miliardari volano per rotte estremamente brevi solo per una questione legata alla comodità personale.