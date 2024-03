Kate Middleton si scusa per la foto ritoccata, Caprarica: ‘Sciatteria di palazzo’

La principessa di Galles, Kate Middleton, ha presentato le sue scuse per la foto contraffatta pubblicata sul profilo social ufficiale di Kensigton Palace. “Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice festa della mamma” – ha scritto la principessa.

“La foto ritoccata di Kate Middleton è un lavoro di Photoshop fatto male, non c’entra niente l’intelligenza artificiale”: è il parere rilasciato all’Ansa da Vincenzo Cosenza – esperto digitale che sta portando avanti diversi lavori sull‘IA generativa di immagini – dopo il dibattito sulle incongruenze della foto postata direttamente sul profilo Instagram della coppia reale.

É stata ripresa e poi ritirata da importanti agenzie di stampa come Associated Press, Reuters e Getty Images, oggi sono arrivate le scuse della principessa. “L’immagine non è un falso generato dall’intelligenza artificiale, è solo il caso di un intervento di Photoshop fatto da un dilettante”.

Vincenzo Cosenza: ‘Non è frutto di Intelligenza artificiale’, Caprarica: ‘Se ci fosse qualcosa di serio sarebbe un autogol’

Sulla questione si è espresso anche Antonio Caprarica, da esperto di vicende dei reali inglesi. “Il ritocco alla foto di Kate Middleton è una straordinaria e gravissima prova di sciatteria di palazzo. Ne sono convinto, perché se ci fosse qualcosa di più serio sarebbe un autogol terrificante, un richiamare l’attenzione su qualcosa di ancor più grave che vuole essere nascosto” – ha detto all’Adnkronos. “É incredibile che l’entourage di Kate abbia voluto mandare in giro una foto ritoccata senza accurate verifiche”.