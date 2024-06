Benny Green, l’ex bancaria fa un passo indietro: ‘Ecco perché lascio l’intrattenimento per adulti’

Aveva lasciato il lavoro in banca per dedicarsi all’attività di performer nel mondo dell’intrattenimento per adulti. “Un mondo più colorito rispetto a quell’ambiente grigio e noioso”. La scelta di Benny Green, nome d’arte di Benedetta D’Anna, sorellastra del giornalista Massimo Gramellini, aveva fatto discutere.

In poco tempo era diventata una star su OnlyFans ed aveva iniziato a girare film vietati ai minori con le star dell’hard. A distanza di alcuni anni Benny Green ha deciso di chiudere un’esperienza che le ha dato notorietà e guadagni importanti. Nessun ripensamento rispetto al lavoro precedente.

In un’intervista rilasciata a La Zanzara, programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani, la performer ha spiegato che ha deciso di interrompere il suo percorso perché non si ritrova nel mondo dell’hard attuale. “Lo fa chiunque, non ci sono capacità interpretative. Anche la signora della porta accanto attiva un profilo OnlyFans per realizzare video con una zucchina. É tutto trash”,

Benny Green ha spiegato che non ci saranno ripensamenti e che ha deciso di chiudere con il mondo dell’intrattenimento per adulti anche perché vengono chiesto anche di realizzare contenuti molto estremi. “Eros e sensualità mi sono sempre piaciuti, anche quando si trattava di prodursi in posizioni complicate. A me piacciono le trame mentre oggi si punta su contenuti in cui il corpo viene violato in maniera forte” – ha chiosato Benedetta D’Anna nel ribadire che d’ora in poi le sue performance intime saranno soltanto private.