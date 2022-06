Tradimenti, Napoli sul podio delle scappatelle: le donne più intraprendenti degli uomini

La Campania al top dei tradimenti in Italia secondo un’inchiesta condotta dal sito Incontri-ExtraConiugali.com. Nello specifico il portale dedicato agli incontri extra coniugali ha analizzato l’andamento delle ‘scappatelle’ nelle grandi città. Dal numero degli iscritti al sito emerge che Napoli, con il 68%, è la terza città d’Italia per adulteri.

L’inchiesta del portale Incontri – Extraconiugali: Roma e Milano superano il capoluogo campano

Il boom dei tradimenti è stato registrato a Roma (72%) e a Milano (71%). Ai piedi del podio ci sono Genova con il 65% delle scappatelle extraconiugali e Palermo con il 64%. La ricerca condotta da Incontri-ExtraConiugali.com, sito dedicato a chi è in cerca di una storia al di fuori della coppia per provare nuove emozioni, ha svelato anche che sono soprattutto le donne (64%) a tradire, mentre la voglia di una “scappatella” per gli uomini arriva solo al 52%.

Tra l’altro solo l’8% delle donne che tradisce il partner dichiara di sentirsi poi in colpa. Secondo Incontri-ExtraConiugali.com, l’Italia porta a casa il trofeo europeo dell’infedeltà con un tasso di traditori del 58%. In testa alla classifica dei paesi traditori ci sono anche Spagna e Francia. Anche in queste 2 nazioni circa la metà della popolazione (il 54% in Spagna ed il 49% in Francia) ha tradito almeno una volta il proprio fidanzato/a.

‘L’appeal degli italiani non tramonta all’estero’

Con le vacanze il numero degli incontri extraconiugali è destinato ad avere un’ulteriore impennata soprattutto per chi trascorrere le ferie all’estero. “L’uomo italiano è considerato ancora un latin lover, non importa se sposato o non. Ed anche la donna italiana ha un grande appeal e se è sposata diventa una preda più ambita: rappresenta un tabù da violare, con l’aspettativa di instaurare una relazione senza troppe complicazioni” ha sottolineato Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com“.