Al Bano sbotta dopo la fake news: ‘Non sto per morire, mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata’

”Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla, l’ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata” – così Al Bano contattato dall’Adnkronos smentisce categoricamente le notizie circolate su un suo presunto malore che lo avrebbe ridotto in fin di vita. “Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande” – ha aggiunto l’artista.

Al Bano ha rassicurato i fan su Instagram: ‘Si devono vergognare, sto bene e continuo a cantare’

“I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare, ma mi chiedo, prendono dei soldi?” – chiede un irritato Al Bano. Il cantante ha dovuto smentire le voci circolate su un suo presunto malore e annesso ricovero anche con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

”Ancora una volta prigioniero di una fake news – spiega il cantante dalla sua casa a Cellino San Marco – grazie a Dio sto bene, lo posso dimostrare come vedete qui. Grazie a Dio il lavoro è tanto e lo devo assolvere alla grande perché mi piace. Queste notizie fanno veramente schifo – conclude Al Bano – e si commentano da sole”. Non è la prima volta che vengono diffuse notizie fake che fanno riferimento allo stato di salute o alla morte del cantante.