Al Bano canta a cappella l’Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia: ‘Imbarazzante’ (VIDEO)

Tra cori e fuochi d’artificio Al Bano allo stadio Olimpico ha cantato a cappella l’Inno di Mameli prima dell’inizio della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Al Bano nel mirino dei social per l’esecuzione dell’Inno di Mameli prima di Atalanta-Juventus di Coppa Italia

Una versione rivisitata che ha fatto parecchio discutere con l’artista di Cellino San Marco che è sembrato in affanno ed è stato meno impetuoso rispetto alle sue riconosciute doti vocali. “Un’esibizione imbarazzante” – hanno scritto diversi utenti sui social. “Prende troppo alto l’inno nazionale e stecca” – evidenzia un altro telespettatore su X.

In generale la performance di Al Bano non ha convinto e non è la prima volta che l’esecuzione dell’Inno di Mameli diventa pomo della discordia sul web. L’anno scorso non mancarono critiche nei confronti di Gaia ed ancora prima Sergio Sylvestre fu travolto dalle polemiche.

I precedenti, le polemiche per Gaia e Sergio Sylvestre

La Coppa Italia è stata portata centro del campo da due ex, il bianconero Alex Del Piero e il nerazzurro Gleen Stromberg. Tra i presenti in tribuna il ministro degli Esteri, Antonio Tajani che ha seguito il match al fianco del patron della Lazio Claudio Lotito.